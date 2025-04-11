Заседание Рамштайн в Брюсселе 11 апреля — какой приоритет Украины

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В Брюсселе в пятницу, 11 апреля, стартовало заседание в формате "Рамштайн". Обсуждение возглавят министры обороны Великобритании и Германии. Приоритетом Украины является противовоздушная оборона.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

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Заседание "Рамштайн" стартовало

"Сегодня в Брюсселе новое заседание "Рамштайна". Наш приоритет — ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали", — подчеркнул Зеленский.

ПВО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, украинцы умеют быть точными и научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Зеленский отметил, что важно покрыть дефицит систем ПВО, чтобы защита неба стала сильнее.

Глава государства говорит, что в этом могут помочь партнеры, а также активизировать реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты ранее.

ПВО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", — подчеркнул он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Участие США

Известно, что на 27-ю встречу Контрактной группы по обороне Украины представители Соединенных Штатов Америки не приехали.

Однако глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в "Раштайне" в онлайн-формате.

Военная помощь для Украины

По информации СМИ, для Украины объявят новую военную поддержку стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов).

Основную часть финансирования, а именно 455 миллионов долларов, предоставит Великобритания. Средства выделят из общего пакета на сумму 5,8 млрд долларов, зарезервированного Лондоном для поддержки Украины в 2025 году.

Европейские союзники пытаются укрепить позиции Киева накануне возможного мирного соглашения с российскими оккупантами.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер рассказал, что целью встречи является усиление военной помощи Украине.

Ранее СМИ сообщали, что глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в заседании в онлайн-формате.