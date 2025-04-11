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Зеленский на Рамштайне призвал предоставить больше систем ПВО

11 апреля 2025 18:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский обратился к участникам Рамштайна и призвал усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, 11 апреля, проходит заседание в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские города нуждаются в дополнительных системах ПВО для защиты гражданских от российских атак.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет под почти постоянной воздушной тревогой — из-за беспилотников или российских ракет, — отметил президент.

Он отметил, что самая опасная угроза — это баллистические ракеты, поскольку когда Россия их запускает, то у людей всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия.

"Только представьте, как это — выпускать ребенка на улицу или просто гулять по городу, зная, что ракета может попасть через пять минут после запуска", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это постоянная опасность. Так, неделю назад российская баллистическая ракета убила в Кривом Роге 20 человек, среди которых девять детей. Украинский лидер добавил, что наши люди страдают от атак во многих городах и селах: Днепре, Кривом Роге, Никополе, Полтаве, Николаеве, Запорожье, Сумах, Харькове, Одессе, Чернигове и многих других.

Потребность в дополнительных системах ПВО

Зеленский подчеркнул, что все города Украины нуждаются в защите от российских атак, но сейчас существует дефицит систем ПВО. В то же время системы Patriot могут эффективно защитить людей от баллистических угроз.

"Вы также знаете, что мы вынуждены перемещать системы, которые у нас есть, по всей стране, чтобы дать хотя бы временную защиту разным городам. И вы знаете, что происходит, когда даже одна система выходит из строя — это означает потерянные жизни", — отметил он.

По словам президента, в России считают это преимуществом, но необходимо забрать эту способность и веру россиян в то, что к убийству можно относиться легкомысленно.

Зеленский призвал партнеров сосредоточиться прежде всего на противовоздушной обороне для Украины — речь идет о как минимум 10 системах Patriot.

"Сейчас нужны политические решения, чтобы заставить их работать в пользу мира. Нам нужен этот результат", — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил о начале заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе и уточнил, что обсуждение возглавят министры обороны Великобритании и Германии.

Известно, что глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в заседании в онлайн-формате.

Владимир Зеленский ПВО Рамштайн война в Украине атака Брюссель
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