Виступ Зеленського на засіданні Рамштайну — що сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 11 квітня, у Брюсселі стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський долучився онлайн та подякував партнерам за підтримку України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Глава держави подякував за зустріч Контактної групи з питань оборони України. Він наголосив, що цей формат є важливим та корисним для України.

"Стабільна, передбачувана та достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут, в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, абсолютно необхідні для того, щоб ця війна нарешті закінчилася. І це має закінчитися за столом переговорів", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що Росію можуть змусити до миру лише найважчі умови на полі бою, а також тиск міжнародної спільноти. Він подякував партнерам, які підтримують політику "реальних результатів".

"Сьогодні минає рівно місяць відтоді, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного та беззастережного припинення вогню, місяць, який повністю дав зрозуміти — Росія є єдиною причиною цієї війни. Без сили проти РФ в Росії не буде волі прийняти та реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції миру", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як буде відбуватися засідання "Рамштайну-27". Попри припущення про те, що США не приєднаються, Піт Гегсет все ж буде присутній онлайн.

Також ми повідомляли про те, які питання на засіданні будуть для України пріоритетними. Глава держави наголосив на тому, що важливо посилити роботу ППО.