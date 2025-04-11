Выступление Зеленского на заседании Рамштайна — что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 11 апреля, в Брюсселе стартовало заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский присоединился онлайн и поблагодарил партнеров за поддержку Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Глава государства поблагодарил за встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он подчеркнул, что этот формат является важным и полезным для Украины.

"Стабильная, предсказуемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной устойчивостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россию могут заставить к миру только тяжелые условия на поле боя, а также давление международного сообщества. Он поблагодарил партнеров, которые поддерживают политику "реальных результатов".

"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отклонила предложение США о полном и безоговорочном прекращении огня, месяц, который полностью дал понять — Россия является единственной причиной этой войны. Без силы против РФ у России не будет воли принять и реализовать любые реалистичные и эффективные предложения мира", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет происходить заседание "Рамштайн-27". Несмотря на предположение о том, что США не присоединятся, Пит Гегсет все же будет присутствовать онлайн.

Также мы сообщали о том, какие вопросы на заседании будут для Украины приоритетными. Глава государства отметил, что важно усилить работу ПВО.