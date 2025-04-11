Выступление Зеленского на заседании Рамштайна — что сказал

РФ является единственной причиной войны — Зеленский на Рамштайне
В пятницу, 11 апреля, в Брюсселе стартовало заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский присоединился онлайн и поблагодарил партнеров за поддержку Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Выступление Зеленского на заседании "Рамштайна"
Глава государства поблагодарил за встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он подчеркнул, что этот формат является важным и полезным для Украины.
"Стабильная, предсказуемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной устойчивостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров", — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что Россию могут заставить к миру только тяжелые условия на поле боя, а также давление международного сообщества. Он поблагодарил партнеров, которые поддерживают политику "реальных результатов".
"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отклонила предложение США о полном и безоговорочном прекращении огня, месяц, который полностью дал понять — Россия является единственной причиной этой войны. Без силы против РФ у России не будет воли принять и реализовать любые реалистичные и эффективные предложения мира", — сказал Зеленский.
Напомним, ранее мы писали о том, как будет происходить заседание "Рамштайн-27". Несмотря на предположение о том, что США не присоединятся, Пит Гегсет все же будет присутствовать онлайн.
Также мы сообщали о том, какие вопросы на заседании будут для Украины приоритетными. Глава государства отметил, что важно усилить работу ПВО.
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