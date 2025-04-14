Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, чтобы понять, что наделал Путин

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Украину. Глава государства хочет, чтобы президент США мог "понять, что здесь происходит".

Об этом он сказал в программе "60 минут" на канале CBS News.

Реклама

Читайте также:

Зачем Зеленский хочет видеть Трампа в Украине

В ходе беседы президент заявил, что приветствовал бы господина Трампа в Украине.

"Мы уважаем вашу позицию, — сказал он в приглашении, адресованном Трампу, — но, пожалуйста, прежде чем принимать какие либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые ранены или убиты".

Зеленский еще раз предложил, чтоб глава Белого дома прибыл в Украину, понял, с кем имеет дело, и уже исходя из этого была работа над окончанием войны.

"Приходите, посмотрите , а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", — резюмировал Зеленский.

Так, 11 апреля на встрече "Рамштайн" президент заявил, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров. Он отметил, что для этого нужно принудить Россию к миру.

Также ми писали, что по мнению Трампа, отношения между Украиной и РФ могут быть хорошими, и очень скоро в этом удастся убедиться. Он также подметил, что настает момент, когда нужно "либо смириться, либо заткнуться".