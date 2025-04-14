Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, чтобы понять, что наделал Путин

Зеленский пригласил Трампа в Украину — какова цель
Президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Украину. Глава государства хочет, чтобы президент США мог "понять, что здесь происходит".
Об этом он сказал в программе "60 минут" на канале CBS News.
Зачем Зеленский хочет видеть Трампа в Украине
В ходе беседы президент заявил, что приветствовал бы господина Трампа в Украине.
"Мы уважаем вашу позицию, — сказал он в приглашении, адресованном Трампу, — но, пожалуйста, прежде чем принимать какие либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые ранены или убиты".
Зеленский еще раз предложил, чтоб глава Белого дома прибыл в Украину, понял, с кем имеет дело, и уже исходя из этого была работа над окончанием войны.
"Приходите, посмотрите , а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", — резюмировал Зеленский.
Так, 11 апреля на встрече "Рамштайн" президент заявил, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров. Он отметил, что для этого нужно принудить Россию к миру.
Также ми писали, что по мнению Трампа, отношения между Украиной и РФ могут быть хорошими, и очень скоро в этом удастся убедиться. Он также подметил, что настает момент, когда нужно "либо смириться, либо заткнуться".
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