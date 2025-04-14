Трамп раскритиковал CBS из-за сюжетов об Украине и Гренландии

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп остро раскритиковал американский телеканал CBS из-за его программы "60 Minutes". Он заявил, что медиа "должно заплатить большую цену" после сюжетов о Гренландии и Украине.

Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial в понедельник, 14 апреля.

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По словам Трампа, телеканал почти каждую неделю в программе "60 Minutes" упоминает его имя "в унизительной и клеветнической форме", но эфир на этих выходных "превзошел их всех".

"Для меня большая честь судиться с "60 Minutes", CBS Fake News и Paramount за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи. Они сделали все возможное, чтобы незаконно выбрать Камалу, включая полное и коррумпированное изменение основных ответов на вопросы интервью, но это не сработало", — написал президент США.

По мнению Трампа, это не новостное шоу, а "нечестные политические агенты, которые маскируются под новости", поэтому он хочет, чтобы телеканал потерял свою лицензию и понес ответственность. Американский лидер призвал Федеральную комиссию по коммуникациям наложить максимальные штрафы и наказания "за незаконное и противоправное поведение".

Скриншот поста Трампа

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа посетить Украину.

Также американский президент отреагировал на российский ракетный удар по Сумам 13 апреля.