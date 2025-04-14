Обстріл Сум 13 квітня — Трамп відреагував на російську атаку

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня. За його словами, це було жахливо.

Про це повідомляє MSN у понеділок, 14 квітня.

Реклама

Читайте також:

‼️Reporter: Do you have a reaction to Russia's Palm Sunday attack on Ukraine?



Donald Trump: I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. pic.twitter.com/lrCwXUzO3m — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 14, 2025

Реакція Трампа на обстріл Сум

"Це було жахливо. Мені сказали, що вони припустилися помилки", — заявив Трамп.

За його словами, розвʼязання війни в Україні — це зловживання владою. Він знову повторив, що якби був президентом, то цього б не сталося. Трамп наголосив, що вся війна — жахіття, а мільйони загиблих мали жити.

"Міста по всій Україні руйнуються. Вся культура знищена. Це, безумовно, дуже болісно. Каплиці, церкви, шпилі в Україні були найгарнішими у світі, і більшість з них зруйновано", — зазначив лідер США.

У нього попросили пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, на що він сказав:

"Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Слухайте, запитайте їх", — додав він.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував російський обстріл Сум 13 квітня. Він зазначив, що Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що шокований російським ударом по місту. За його словами, український лідер Володимир Зеленський продемонстрував відданість миру.