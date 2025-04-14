Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп відреагував на російський удар по Сумах arrow

Трамп відреагував на російський удар по Сумах

14 квітня 2025 08:07
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сум 13 квітня — Трамп відреагував на російську атаку
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня. За його словами, це було жахливо.

Про це повідомляє MSN у понеділок, 14 квітня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Трампа на обстріл Сум

"Це було жахливо. Мені сказали, що вони припустилися помилки", — заявив Трамп.

За його словами, розвʼязання війни в Україні — це зловживання владою. Він знову повторив, що якби був президентом, то цього б не сталося. Трамп наголосив, що вся війна — жахіття, а мільйони загиблих мали жити.

"Міста по всій Україні руйнуються. Вся культура знищена. Це, безумовно, дуже болісно. Каплиці, церкви, шпилі в Україні були найгарнішими у світі, і більшість з них зруйновано", — зазначив лідер США.

У нього попросили пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, на що він сказав:

"Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Слухайте, запитайте їх", — додав він.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував російський обстріл Сум 13 квітня. Він зазначив, що Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що шокований російським ударом по місту. За його словами, український лідер Володимир Зеленський продемонстрував відданість миру.

США війна Дональд Трамп Суми обстріли окупанти
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама