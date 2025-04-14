Обстріл Сум 13 квітня — Трамп відреагував на російську атаку

Трамп відреагував на російський удар по Сумах
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня. За його словами, це було жахливо.
Про це повідомляє MSN у понеділок, 14 квітня.
‼️Reporter: Do you have a reaction to Russia's Palm Sunday attack on Ukraine?— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 14, 2025
Donald Trump: I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. pic.twitter.com/lrCwXUzO3m
Реакція Трампа на обстріл Сум
"Це було жахливо. Мені сказали, що вони припустилися помилки", — заявив Трамп.
За його словами, розвʼязання війни в Україні — це зловживання владою. Він знову повторив, що якби був президентом, то цього б не сталося. Трамп наголосив, що вся війна — жахіття, а мільйони загиблих мали жити.
"Міста по всій Україні руйнуються. Вся культура знищена. Це, безумовно, дуже болісно. Каплиці, церкви, шпилі в Україні були найгарнішими у світі, і більшість з них зруйновано", — зазначив лідер США.
У нього попросили пояснити, що він має на увазі під "помилкою" Росії, на що він сказав:
"Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Слухайте, запитайте їх", — додав він.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував російський обстріл Сум 13 квітня. Він зазначив, що Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам.
А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що шокований російським ударом по місту. За його словами, український лідер Володимир Зеленський продемонстрував відданість миру.
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