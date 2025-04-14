Обстрел Сум 13 апреля — Трамп отреагировал на российскую атаку

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля. По его словам, это было ужасно.

Об этом сообщает MSN в понедельник, 14 апреля.

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Дональд Трамп: Я думаю, что это было ужасно, и мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я думаю, что вся война - ужасная вещь. pic.twitter.com/lrCwXUzO3m - Остап Ярыш (@OstapYarysh) 14 апреля 2025 года

Реакция Трампа на обстрел Сум

"Это было ужасно. Мне сказали, что они допустили ошибку", — заявил Трамп.

По его словам, развязывание войны в Украине — это злоупотребление властью. Он снова повторил, что если бы был президентом, то этого бы не произошло. Трамп подчеркнул, что вся война — ужас, а миллионы погибших должны были жить.

"Города по всей Украине разрушаются. Вся культура уничтожена. Это, безусловно, очень болезненно. Часовни, церкви, шпили в Украине были самыми красивыми в мире, и большинство из них разрушены", — отметил лидер США.

У него попросили объяснить, что он имеет в виду под "ошибкой" России, на что он сказал:

"Они совершили ошибку. Я считаю, что так и было. Слушайте, спросите их", — добавил он.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал российский обстрел Сум 13 апреля. Он отметил, что Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что шокирован российским ударом по городу. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал приверженность миру.