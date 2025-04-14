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Трамп отреагировал на российский удар по Сумам

14 апреля 2025 08:07
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сум 13 апреля — Трамп отреагировал на российскую атаку
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля. По его словам, это было ужасно.

Об этом сообщает MSN в понедельник, 14 апреля.

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"Это было ужасно. Мне сказали, что они допустили ошибку", — заявил Трамп.

По его словам, развязывание войны в Украине — это злоупотребление властью. Он снова повторил, что если бы был президентом, то этого бы не произошло. Трамп подчеркнул, что вся война — ужас, а миллионы погибших должны были жить.

"Города по всей Украине разрушаются. Вся культура уничтожена. Это, безусловно, очень болезненно. Часовни, церкви, шпили в Украине были самыми красивыми в мире, и большинство из них разрушены", — отметил лидер США.

У него попросили объяснить, что он имеет в виду под "ошибкой" России, на что он сказал:

"Они совершили ошибку. Я считаю, что так и было. Слушайте, спросите их", — добавил он.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал российский обстрел Сум 13 апреля. Он отметил, что Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что шокирован российским ударом по городу. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал приверженность миру.

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