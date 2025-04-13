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Стармер шокований ударом РФ по Сумах — що заявив

13 квітня 2025 17:16
Аркадій Пастула - Редактор
Премʼєр Британії Кір Стармер відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Eddie Mulholland/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на російський обстріл Сум у неділю, 13 квітня. Він наголосив, що шокований жахливими атаками Москви на цивільне населення в місті.

Про це Кір Стармер написав у соцмережі X.

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Стармер зазначив, що його думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. За його словами, український лідер Володимир Зеленський продемонстрував відданість миру.

"Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов", — додав премʼєр Британії.

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Допис Стармера. Фото: скриншот

Нагадаємо, на російський обстріл Сум відреагували Президентка Молдови Мая Санду, Президент Литви Гітанас Науседа, Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас та глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Крім того, зʼявилася перша реакція США. На обстріл відреагував спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог.

Великобританія війна Суми обстріли окупанти Кір Стармер
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