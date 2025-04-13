Удар по Сумах — реакція світових лідерів

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня. Фото: ДСНС/Telegram

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло понад 30 людей. На жорстоку атаку РФ на Суми відреагували світові лідери.

Заяви світових лідерів щодо удару РФ по Сумах зібрали Новини.LIVE.

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Президентка Молдови Мая Санду у відповідь на сьогоднішній удар РФ по Сумах закликала посилити протиповітряну оборону України, аби захистити мирних жителів від жорстоких обстрілів з боку російських військ.

"Вербна неділя — день миру. Сьогодні вранці, коли люди зібралися на молитву, Росія розбомбила Суми — вбили та поранили мирних жителів. Молдова сумує разом з Україною та закликає посилити ППО для порятунку життів. Агресор має понести відповідальність. Такому злу немає виправдання", — наголосив лідерка Молдови.

Скриншот повідомлень Санду та Науседи/X

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа у відповідь на обстріл Сум наголосив, що світ має застосувати силу проти Росії, аби зупинити вбивства мирних українців.

"Черговий підлий російський воєнний злочин — цього разу в серці Сум. Це ляпас усім, хто прагне миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей. Наші серця з родинами загиблих і поранених. У цю важку годину Литва підтверджує свою непохитну відданість підтримці України та президента Зеленського до досягнення справедливого миру", — написав глава держави.

Скриншот повідомлень Каллас та Тсахкна/X

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала сьогоднішній ракетний удар по Сумах жахливим прикладом посилення нападів з боку РФ.

"Сцени, які розбивають серце, у Сумах сьогодні вранці, коли жителі зібралися на Вербну неділю, але їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад посилення нападів Росією, тоді як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом", — прокоментувала Кая Каллас атаку на Суми 13 квітня.

Своєю чергою, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що немає слів, аби описати нелюдяність Росії.

"У світі не вистачить слів, щоб описати нелюдяність і зло Росії. Наші серця з Україною. Щирі співчуття всім постраждалим від теракту в Сумах", — написав міністр закордонних справ Естонії.

Раніше ми повідомляли, що на ракетний удар по Сумах відреагував президент Франції Емманюель Макрон. Відтак, лідер країни закликав до рішучих заходів, аби змусити РФ припинити вогонь.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський закликав світ не мовчати після ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня.