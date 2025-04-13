Президент Франції Макрон відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня

Французький лідер Емманюель Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на російський удар по Сумах у неділю, 13 квітня. За його словами, дві ракети окупантів влучили в самий центр міста, що призвело до численних жертв.

Про це Емманюель Макрон повідомив у соцмережі X.

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Макрон зазначив, що всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни.

"Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа", — наголосив він.

Він закликав до рішучих заходів, аби змусити РФ припинити вогонь. За його словами, Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.

"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить спротив, — наша солідарність, наша повага, наша відданість", — додав Макрон.

Допис Макрона. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський закликав світ не мовчати після російського удару балістикою по Сумах 13 квітня.

Крім того, Україна передає інформацію про воєнний злочин Росії своїм партнерам та міжнародним інституціям.