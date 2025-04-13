Атака на Суми 13 квітня — Україна передає інформацію партнерам

Україна передає інформацію про обстріл Сум партнерам, — МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл Сум у неділю, 13 квітня. Він наголосив, що відомство вже передає інформацію про воєнний злочин усім партнерам та міжнародним інституціям.
Заява Андрія Сибіги зʼявилася на сайті Міністерства закордонних справ України.
Обстріл Сум 13 квітня
"Щойно, вранці у Вербну неділю, коли віруючі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми", — наголосив Сибіга.
Внаслідок обстрілу багато цивільних людей були вбиті та поранені. Міністр зауважив, що така атака у велика християнське свято — абсолютне зло.
"Ми вже передаємо детальну інформацію про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати", — заявив Сибіга.
За його словами, другий місяць поспіль РФ відмовляється прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, на яку Україна погодилася ще 11 березня. Москва лиш посилює терор.
У МЗС закликали партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на РФ.
"Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", — додав міністр.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки по Сумах загинули щонайменше 20 людей.
А глава МВС Ігор Клименко зазначив, що ворог завдав удару балістикою по центру міста. Наразі триває ліквідація наслідків.
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