Атака на Суми 13 квітня — Україна передає інформацію партнерам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл Сум у неділю, 13 квітня. Він наголосив, що відомство вже передає інформацію про воєнний злочин усім партнерам та міжнародним інституціям.

Заява Андрія Сибіги зʼявилася на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Обстріл Сум 13 квітня

"Щойно, вранці у Вербну неділю, коли віруючі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми", — наголосив Сибіга.

Внаслідок обстрілу багато цивільних людей були вбиті та поранені. Міністр зауважив, що така атака у велика християнське свято — абсолютне зло.

"Ми вже передаємо детальну інформацію про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати", — заявив Сибіга.

За його словами, другий місяць поспіль РФ відмовляється прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, на яку Україна погодилася ще 11 березня. Москва лиш посилює терор.

У МЗС закликали партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на РФ.

"Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", — додав міністр.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки по Сумах загинули щонайменше 20 людей.

А глава МВС Ігор Клименко зазначив, що ворог завдав удару балістикою по центру міста. Наразі триває ліквідація наслідків.