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Внаслідок атаки на Суми загинуло щонайменше 20 людей

13 квітня 2025 11:46
Євгенія Брюховецька - редактор
У Сумах відомо про 20 загиблих через атаку РФ — деталі
Наслідки атаки на Суми. Фото: Сумська міськрада
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти у неділю, 13 квітня, атакували цивільну інфраструктуру Сум. Відомо про загиблих та поранених, зафіксовано пошкодження будинків.

Про це повідомила пресслужба міськради у Telegram.

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Атака на Суми 13 квітня

"Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі і поранені, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі", — йдеться у повідомленні.

Балістичний удар по Сумах 13 квітня - загинули 20 людей
Дитяча іграшка на місці атаки. Фото: Сумська міськрада
У Сумах велика кількість загиблих через атаку РФ 13 квітня
Люди на місці атаки. Фото: Сумська міськрада
Атака на Суми 13 квітня забрала життя 20 людей
Наслідки атаки. Фото: Сумська міськрада
В Сумах відомо про щонайменше 20 загиблих та є поранені
Пошкоджена будівля. Фото: Сумська міськрада

У міськраді зазначили, що на місці атаки розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Скриншот допису міськради

Коментар ОВА щодо атаки

А в Сумській ОВА зазначили, що наслідки атаки РФ на Суми уточнюються. Водночас відомо про загиблих та поранених, ворог вдарив двома балістичними ракетами.

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Скриншот допису ОВА

Згодом виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар уточнив, що наразі відомо про щонайменше 20 загиблих.

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Скриншот допису Кобзаря

Нагадаємо, Кобзар повідомив про велику кількість жертв через російську атаку на місто.

Також вранці ворог вдарив по Куп'янську на Харківщині, через що в багатоповерхівці горіли квартири.

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