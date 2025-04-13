У Сумах відомо про 20 загиблих через атаку РФ — деталі

Внаслідок атаки на Суми загинуло щонайменше 20 людей
Російські окупанти у неділю, 13 квітня, атакували цивільну інфраструктуру Сум. Відомо про загиблих та поранених, зафіксовано пошкодження будинків.
Про це повідомила пресслужба міськради у Telegram.
Атака на Суми 13 квітня
"Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі і поранені, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі", — йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що на місці атаки розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Коментар ОВА щодо атаки
А в Сумській ОВА зазначили, що наслідки атаки РФ на Суми уточнюються. Водночас відомо про загиблих та поранених, ворог вдарив двома балістичними ракетами.
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Згодом виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар уточнив, що наразі відомо про щонайменше 20 загиблих.
Нагадаємо, Кобзар повідомив про велику кількість жертв через російську атаку на місто.
Також вранці ворог вдарив по Куп'янську на Харківщині, через що в багатоповерхівці горіли квартири.
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