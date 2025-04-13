У Сумах відомо про 20 загиблих через атаку РФ — деталі

Наслідки атаки на Суми. Фото: Сумська міськрада

Російські окупанти у неділю, 13 квітня, атакували цивільну інфраструктуру Сум. Відомо про загиблих та поранених, зафіксовано пошкодження будинків.

Про це повідомила пресслужба міськради у Telegram.

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Атака на Суми 13 квітня

"Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі і поранені, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі", — йдеться у повідомленні.

Дитяча іграшка на місці атаки. Фото: Сумська міськрада

Люди на місці атаки. Фото: Сумська міськрада

Наслідки атаки. Фото: Сумська міськрада

Пошкоджена будівля. Фото: Сумська міськрада

У міськраді зазначили, що на місці атаки розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Скриншот допису міськради

Коментар ОВА щодо атаки

А в Сумській ОВА зазначили, що наслідки атаки РФ на Суми уточнюються. Водночас відомо про загиблих та поранених, ворог вдарив двома балістичними ракетами.

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Скриншот допису ОВА

Згодом виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар уточнив, що наразі відомо про щонайменше 20 загиблих.

Скриншот допису Кобзаря

Нагадаємо, Кобзар повідомив про велику кількість жертв через російську атаку на місто.

Також вранці ворог вдарив по Куп'янську на Харківщині, через що в багатоповерхівці горіли квартири.