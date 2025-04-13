Росія завдала ракетного удару по Сумах, є загиблі

Швидка допомога. Ілюстративне фото: Твоє Місто

Російські війська вранці у неділю, 13 квітня, завдали ракетного удару по Сумах. Наразі кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

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Атака на Суми 13 квітня

За словами Кобзаря, сьогодні внаслідок удару ракети по Сумах відомо про велику кількість загиблих серед мирного населення.

Скриншот допису Кобзаря

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вранці Росія вдарила по Куп'янську на Харківщині. Там горіли квартири в одній з багатоповерхівок.

А вночі ворог запустив по Україні 55 дронів-камікадзе. Сили ППО збили над областями 43 російських безпілотника.