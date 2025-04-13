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Росія вдарила ракетою по Сумах, багато загиблих

13 квітня 2025 11:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія завдала ракетного удару по Сумах, є загиблі
Швидка допомога. Ілюстративне фото: Твоє Місто
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у неділю, 13 квітня, завдали ракетного удару по Сумах. Наразі кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

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Атака на Суми 13 квітня

За словами Кобзаря, сьогодні внаслідок удару ракети по Сумах відомо про велику кількість загиблих серед мирного населення.

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Скриншот допису Кобзаря

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вранці Росія вдарила по Куп'янську на Харківщині. Там горіли квартири в одній з багатоповерхівок.

А вночі ворог запустив по Україні 55 дронів-камікадзе. Сили ППО збили над областями 43 російських безпілотника.

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