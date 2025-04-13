Россия нанесла ракетный удар по Сумах, есть погибшие

Россия ударила ракетой по Сумам, много погибших
Российские войска утром в воскресенье, 13 апреля, нанесли ракетный удар по Сумах. Сейчас количество погибших уточняется.
Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.
Атака на Сумы 13 апреля
По словам Кобзаря, сегодня в результате удара ракеты по Сумах известно о большом количестве погибших среди мирного населения.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.
Позже там сообщили о движении скоростной цели в Сумской области.
Напомним, утром Россия ударила по Купянску в Харьковской области. Там горели квартиры в одной из многоэтажек.
А ночью враг запустил по Украине 55 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили над областями 43 российских беспилотника.
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