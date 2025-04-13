Россия нанесла ракетный удар по Сумах, есть погибшие

Скорая помощь. Иллюстративное фото: Твоє Місто

Российские войска утром в воскресенье, 13 апреля, нанесли ракетный удар по Сумах. Сейчас количество погибших уточняется.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Сумы 13 апреля

По словам Кобзаря, сегодня в результате удара ракеты по Сумах известно о большом количестве погибших среди мирного населения.

Скриншот поста Кобзаря

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении скоростной цели в Сумской области.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, утром Россия ударила по Купянску в Харьковской области. Там горели квартиры в одной из многоэтажек.

А ночью враг запустил по Украине 55 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили над областями 43 российских беспилотника.