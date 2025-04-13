В Сумах известно о 20 погибших из-за атаки РФ — детали

Последствия атаки на Сумы. Фото: Сумской горсовет

Российские оккупанты в воскресенье, 13 апреля, атаковали гражданскую инфраструктуру Сум. Известно о погибших и раненых, зафиксированы повреждения домов.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.

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Атака на Сумы 13 апреля

"Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые, повреждены жилые и нежилые здания", — говорится в сообщении.

Детская игрушка на месте атаки. Фото: Сумской горсовет

Люди на месте атаки. Фото: Сумской горсовет

Последствия атаки. Фото: Сумской горсовет

Поврежденное здание. Фото: Сумской горсовет

В горсовете отметили, что на месте атаки разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Скриншот поста горсовета

Комментарий ОВА по поводу атаки

А в Сумской ОГА отметили, что последствия атаки РФ на Сумы уточняются. В то же время известно о погибших и раненых, враг ударил двумя баллистическими ракетами.

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Скриншот поста ОВА

Позже исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что сейчас известно по меньшей мере о 20 погибших.

Скриншот поста Кобзаря

Напомним, Кобзарь сообщил о большом количестве жертв из-за российской атаки на город.

Также утром враг ударил по Купянску на Харьковщине, из-за чего в многоэтажке горели квартиры.