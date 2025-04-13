Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В результате атаки на Сумы погибли по меньшей мере 20 человек arrow

В результате атаки на Сумы погибли по меньшей мере 20 человек

13 апреля 2025 11:46
Евгения Брюховецкая - редактор
В Сумах известно о 20 погибших из-за атаки РФ — детали
Последствия атаки на Сумы. Фото: Сумской горсовет
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские оккупанты в воскресенье, 13 апреля, атаковали гражданскую инфраструктуру Сум. Известно о погибших и раненых, зафиксированы повреждения домов.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Сумы 13 апреля

"Враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые, повреждены жилые и нежилые здания", — говорится в сообщении.

Баллистический удар по Сумах 13 апреля - погибли 20 человек
Детская игрушка на месте атаки. Фото: Сумской горсовет
В Сумах большое количество погибших из-за атаки РФ 13 апреля
Люди на месте атаки. Фото: Сумской горсовет
Атака на Сумы 13 апреля унесла жизни 20 человек
Последствия атаки. Фото: Сумской горсовет
В Сумах известно о по меньшей мере 20 погибших и есть раненые
Поврежденное здание. Фото: Сумской горсовет

В горсовете отметили, что на месте атаки разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

null
Скриншот поста горсовета

Комментарий ОВА по поводу атаки

А в Сумской ОГА отметили, что последствия атаки РФ на Сумы уточняются. В то же время известно о погибших и раненых, враг ударил двумя баллистическими ракетами.

ВНИМАНИЕ! Видео 18+! Может содержать чувствительные кадры!

null
Скриншот поста ОВА

Позже исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что сейчас известно по меньшей мере о 20 погибших.

null
Скриншот поста Кобзаря

Напомним, Кобзарь сообщил о большом количестве жертв из-за российской атаки на город.

Также утром враг ударил по Купянску на Харьковщине, из-за чего в многоэтажке горели квартиры.

Сумы ракеты война в Украине погибшие балистическая атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама