Зеленський відреагував на ракетну атаку на Суми

Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Сумах
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 13 квітня, прокоментував російську ракетну атаку на Суми. Ворожий удар забрав життя щонайменше 20 людей.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
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Удари балістикою по Сумах 13 квітня
"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", — зазначив президент.
Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих, також багато загиблих мирних мешканців. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким, наразі в місті триває рятувальна операція.
Український лідер закликав партнерів до жорсткої реакції на черговий терористичний акт росіян: США, Європи та усіх, хто хоче закінчення цієї війни. Він наголосив, що Росія хоче продовжувати свій терор й затягує війну.
"Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", — додав Зеленський.
Нагадаємо, за даними ОВА ворог вдарив по Сумах двома балістичними ракетами.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей у напрямку міста. Згодом у Сумах було чутно вибухи.
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