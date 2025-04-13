Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Сумах arrow

Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Сумах

13 квітня 2025 12:06
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський відреагував на ракетну атаку на Суми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 13 квітня, прокоментував російську ракетну атаку на Суми. Ворожий удар забрав життя щонайменше 20 людей.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

УВАГА! Відео 18+! Може містити чутливі кадри!

Удари балістикою по Сумах 13 квітня

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", — зазначив президент.

Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих, також багато загиблих мирних мешканців. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким, наразі в місті триває рятувальна операція.

Український лідер закликав партнерів до жорсткої реакції на черговий терористичний акт росіян: США, Європи та усіх, хто хоче закінчення цієї війни. Він наголосив, що Росія хоче продовжувати свій терор й затягує війну.

"Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", — додав Зеленський.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, за даними ОВА ворог вдарив по Сумах двома балістичними ракетами.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей у напрямку міста. Згодом у Сумах було чутно вибухи.

Володимир Зеленський Суми ракети війна в Україні балістична атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама