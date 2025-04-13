Зеленський відреагував на ракетну атаку на Суми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 13 квітня, прокоментував російську ракетну атаку на Суми. Ворожий удар забрав життя щонайменше 20 людей.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Удари балістикою по Сумах 13 квітня

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", — зазначив президент.

Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих, також багато загиблих мирних мешканців. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким, наразі в місті триває рятувальна операція.

Український лідер закликав партнерів до жорсткої реакції на черговий терористичний акт росіян: США, Європи та усіх, хто хоче закінчення цієї війни. Він наголосив, що Росія хоче продовжувати свій терор й затягує війну.

"Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, за даними ОВА ворог вдарив по Сумах двома балістичними ракетами.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей у напрямку міста. Згодом у Сумах було чутно вибухи.