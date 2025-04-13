Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Сумы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 13 апреля, прокомментировал российскую ракетную атаку на Сумы. Вражеский удар унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Удары баллистикой по Сумах 13 апреля

"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", — отметил президент.

Сейчас известно по меньшей мере о 20 погибших, также много погибших мирных жителей. Зеленский выразил соболезнования родным и близким, сейчас в городе продолжается спасательная операция.

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Украинский лидер призвал партнеров к жесткой реакции на очередной террористический акт россиян: США, Европы и всех, кто хочет окончания этой войны. Он подчеркнул, что Россия хочет продолжать свой террор и затягивает войну.

"Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, на которое заслуживает террорист. Спасибо всем, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, по данным ОВА враг ударил по Сумах двумя баллистическими ракетами.

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении скоростных целей в направлении города. Позже в Сумах были слышны взрывы.

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