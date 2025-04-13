Атака на Сумы 13 апреля — Украина передает информацию партнерам

Украина передает информацию об обстреле Сум партнерам, — МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел Сум в воскресенье, 13 апреля. Он отметил, что ведомство уже передает информацию о военном преступлении всем партнерам и международным институтам.
Заявление Андрея Сибиги появилось на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Обстрел Сум 13 апреля
"Только что, утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господний в Иерусалим, Россия осуществила ужасную атаку на жилой район города Сумы", — подчеркнул Сибига.
В результате обстрела многие гражданские люди были убиты и ранены. Министр отметил, что такая атака в большой христианский праздник — абсолютное зло.
"Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать", — заявил Сибига.
По его словам, второй месяц подряд РФ отказывается принять предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Москва лишь усиливает террор.
В МИД призвали партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на РФ.
"Сила — единственный язык, который они понимают, и единственный способ положить конец ужасному террору", — добавил министр.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки по Сумах погибли по меньшей мере 20 человек.
А глава МВД Игорь Клименко отметил, что враг нанес удар баллистикой по центру города. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
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