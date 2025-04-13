Атака на Сумы 13 апреля — Украина передает информацию партнерам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел Сум в воскресенье, 13 апреля. Он отметил, что ведомство уже передает информацию о военном преступлении всем партнерам и международным институтам.

Заявление Андрея Сибиги появилось на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Обстрел Сум 13 апреля

"Только что, утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господний в Иерусалим, Россия осуществила ужасную атаку на жилой район города Сумы", — подчеркнул Сибига.

В результате обстрела многие гражданские люди были убиты и ранены. Министр отметил, что такая атака в большой христианский праздник — абсолютное зло.

"Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать", — заявил Сибига.

По его словам, второй месяц подряд РФ отказывается принять предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Москва лишь усиливает террор.

В МИД призвали партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на РФ.

"Сила — единственный язык, который они понимают, и единственный способ положить конец ужасному террору", — добавил министр.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки по Сумах погибли по меньшей мере 20 человек.

А глава МВД Игорь Клименко отметил, что враг нанес удар баллистикой по центру города. Сейчас продолжается ликвидация последствий.