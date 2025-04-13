Президент Франции Макрон отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля

Французский лидер Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на российский удар по Сумам в воскресенье, 13 апреля. По его словам, две ракеты оккупантов попали в самый центр города, что привело к многочисленным жертвам.

Об этом Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети X.

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Макрон отметил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны.

"Сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа", — подчеркнул он.

Он призвал к решительным мерам, чтобы заставить РФ прекратить огонь. По его словам, Франция неутомимо работает со своими партнерами для достижения этой цели.

"Жертвам, раненым, всей Украине, которая оказывает сопротивление, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность", — добавил Макрон.

Пост Макрона. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский призвал мир не молчать после российского удара баллистикой по Сумам 13 апреля.

Кроме того, Украина передает информацию о военном преступлении России своим партнерам и международным институтам.