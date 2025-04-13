В ГУР повідомили бригади ЗС РФ, які віддали наказ бити по Сумах

Пожежа на місці удару РФ. Фото: ДСНС

Російські війська у неділю, 13 квітня, завдали удару балістикою по Сумах, внаслідок чого загинула велика кількість людей. Головне Управління розвідки України наголосило, що вбивство цивільних українців — черговий воєнний злочин Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

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"Черговий воєнний злочин Росії — удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому", — зазначили в ГУР.

Там наголосили, що це ще один доказ безбожності Москви. Відомо, що ворог атакував місто двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23". Удари завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей Росії.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати", — додали у розвідці.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, наразі у Сумах відомо про 31 загиблого через російський ракетний удар. Ще 84 людини — поранені.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на удар РФ двома балістичними ракетами по Сумах.