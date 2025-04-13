Посол ЄС Матернова відреагувала на атаку РФ на Суми

Наслідки атаки на Суми. Фото: ДСНС

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на сьогоднішній російський обстріл Сум. Вона наголосила, що це ще один воєнний злочин, який здійснила Росія в Україні.

Про це Матернова написала в X.

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"Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста", — зазначила Матернова.

Вона зауважила, що це сталося саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю.

Посол ЄС Катаріна Матернова. Фото: Укрінформ

"Ще один із серії воєнних злочинів! Співчуваємо всім родинам загиблих", — додала пані посол.

Скриншот допису Матернової

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відомство вже передає інформацію про атаку на Суми міжнародним партнерам.

Ударом двома балістичними ракетами росіяни вбили у Сумах 21 людину, ще 83 людини — отримали поранення.