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У ЄС відреагували на російську ракетну атаку на Суми

13 квітня 2025 14:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Посол ЄС Матернова відреагувала на атаку РФ на Суми
Наслідки атаки на Суми. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на сьогоднішній російський обстріл Сум. Вона наголосила, що це ще один воєнний злочин, який здійснила Росія в Україні.

Про це Матернова написала в X.

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"Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста", — зазначила Матернова.

Вона зауважила, що це сталося саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю.

Матернова про атаку РФ на Суми 13 квітня
Посол ЄС Катаріна Матернова. Фото: Укрінформ

"Ще один із серії воєнних злочинів!  Співчуваємо всім родинам загиблих", — додала пані посол.

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Скриншот допису Матернової

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відомство вже передає інформацію про атаку на Суми міжнародним партнерам.

Ударом двома балістичними ракетами росіяни вбили у Сумах 21 людину, ще 83 людини — отримали поранення.

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