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В ЕС отреагировали на российскую ракетную атаку на Сумы

13 апреля 2025 14:01
Евгения Брюховецкая - редактор
Посол ЕС Матернова отреагировала на атаку РФ на Сумы
Последствия атаки на Сумы. Фото: ДСНС
Евгения Брюховецкая - редактор

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на сегодняшний российский обстрел Сум. Она отметила, что это еще одно военное преступление, которое совершила Россия в Украине.

Об этом Матернова написала в X.

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"Ужасная российская атака на Сумы сегодня утром — две баллистические ракеты попали в центр города", — отметила Матернова.

Она отметила, что это произошло именно тогда, когда прихожане собрались на службу в Вербное воскресенье.

Матернова про атаку РФ на Суми 13 квітня
Посол ЕС Катарина Матернова. Фото: Укринформ

"Еще одно из серии военных преступлений! Соболезнуем всем семьям погибших", — добавила посол.

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Скриншот поста Матерновой

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство уже передает информацию об атаке на Сумы международным партнерам.

Ударом двумя баллистическими ракетами россияне убили в Сумах 21 человека, еще 83 человека — получили ранения.

Европейский союз Сумы война в Украине погибшие балистическая атака
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