Посол ЕС Матернова отреагировала на атаку РФ на Сумы

Последствия атаки на Сумы. Фото: ДСНС

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на сегодняшний российский обстрел Сум. Она отметила, что это еще одно военное преступление, которое совершила Россия в Украине.

Об этом Матернова написала в X.

Реклама

Читайте также:

Реакция посла ЕС на обстрел Сум

"Ужасная российская атака на Сумы сегодня утром — две баллистические ракеты попали в центр города", — отметила Матернова.

Она отметила, что это произошло именно тогда, когда прихожане собрались на службу в Вербное воскресенье.

Посол ЕС Катарина Матернова. Фото: Укринформ

"Еще одно из серии военных преступлений! Соболезнуем всем семьям погибших", — добавила посол.

Скриншот поста Матерновой

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство уже передает информацию об атаке на Сумы международным партнерам.

Ударом двумя баллистическими ракетами россияне убили в Сумах 21 человека, еще 83 человека — получили ранения.