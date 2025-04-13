Посол ЕС Матернова отреагировала на атаку РФ на Сумы

В ЕС отреагировали на российскую ракетную атаку на Сумы
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на сегодняшний российский обстрел Сум. Она отметила, что это еще одно военное преступление, которое совершила Россия в Украине.
Об этом Матернова написала в X.
Реакция посла ЕС на обстрел Сум
"Ужасная российская атака на Сумы сегодня утром — две баллистические ракеты попали в центр города", — отметила Матернова.
Она отметила, что это произошло именно тогда, когда прихожане собрались на службу в Вербное воскресенье.
"Еще одно из серии военных преступлений! Соболезнуем всем семьям погибших", — добавила посол.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство уже передает информацию об атаке на Сумы международным партнерам.
Ударом двумя баллистическими ракетами россияне убили в Сумах 21 человека, еще 83 человека — получили ранения.
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