Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ГУР выяснило, какие бригады оккупантов нанесли удар по Сумам arrow

ГУР выяснило, какие бригады оккупантов нанесли удар по Сумам

13 апреля 2025 14:55
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГУР сообщили бригады ВС РФ, которые отдали приказ бить по Сумах
Пожар на месте удара РФ. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в воскресенье, 13 апреля, нанесли удар баллистикой по Сумах, в результате чего погибло большое количество людей. Главное управление разведки Украины отметило, что убийство гражданских украинцев — очередное военное преступление России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Сумы 13 апреля

"Очередное военное преступление России — удар баллистикой по Сумах, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой", — отметили в ГУР.

Там отметили, что это еще одно доказательство безбожности Москвы. Известно, что враг атаковал город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23". Удары нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей России.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник — от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты — не избежал возмездия", — добавили в разведке.

null
Скриншот поста ГУР

Напомним, сейчас в Сумах известно о 31 погибшем из-за российского ракетного удара. Еще 84 человека — ранены.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на удар РФ двумя баллистическими ракетами по Сумах.

Сумы оккупанты война в Украине ГУР атака ракетный удар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама