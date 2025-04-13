В ГУР сообщили бригады ВС РФ, которые отдали приказ бить по Сумах

Пожар на месте удара РФ. Фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 13 апреля, нанесли удар баллистикой по Сумах, в результате чего погибло большое количество людей. Главное управление разведки Украины отметило, что убийство гражданских украинцев — очередное военное преступление России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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"Очередное военное преступление России — удар баллистикой по Сумах, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой", — отметили в ГУР.

Там отметили, что это еще одно доказательство безбожности Москвы. Известно, что враг атаковал город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23". Удары нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей России.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник — от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты — не избежал возмездия", — добавили в разведке.

Скриншот поста ГУР

Напомним, сейчас в Сумах известно о 31 погибшем из-за российского ракетного удара. Еще 84 человека — ранены.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на удар РФ двумя баллистическими ракетами по Сумах.