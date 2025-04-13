Удар по Сумам — реакция мировых лидеров

Последствия ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли более 30 человек. На жестокую атаку РФ на Сумы отреагировал ряд мировых лидеров.

Заявления мировых лидеров относительно удара РФ по Сумам собрали Новини.LIVE.

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Президент Молдовы Майя Санду в ответ на сегодняшний удар РФ по Сумам призвала усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить мирных жителей от жестоких обстрелов со стороны российских войск.

"Вербное воскресенье — день мира. Сегодня утром, когда люди собрались на молитву, Россия разбомбила Сумы — убили и ранили мирных жителей. Молдова скорбит вместе с Украиной и призывает усилить ПВО для спасения жизней. Агрессор должен понести ответственность. Такому злу нет оправдания", — подчеркнул лидер Молдовы.

Скриншот сообщений Санду и Науседы/X

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа в ответ на обстрел Сум подчеркнул, что мир должен применить силу против России, чтобы остановить убийства мирных украинцев.

"Очередное подлое российское военное преступление — на этот раз в сердце Сум. Это пощечина всем, кто хочет и стремится к миру. Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей. Наши сердца с семьями погибших и раненых. В этот трудный час Литва подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке Украины и президента Зеленского к достижению справедливого мира", — написал глава государства.

Скриншот сообщений Каллас и Тсахкна/X

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас назвала сегодняшний ракетный удар по Сумам ужасным примером усиления нападений со стороны РФ.

"Сцены, которые разбивают сердце, в Сумах сегодня утром, когда жители собрались на Вербное воскресенье, но их встретили российские ракеты. Ужасный пример усиления нападений Россией, тогда как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", — прокомментировала Кая Каллас атака на Сумы 13 апреля.

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что нет слов, чтобы описать бесчеловечность России.

"В мире не хватит слов, чтобы описать бесчеловечность и зло России. Наши сердца с Украиной. Искренние соболезнования всем пострадавшим от теракта в Сумах", — написал министр иностранных дел Эстонии.

Ранее мы сообщали, что на ракетный удар по Сумам отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Следовательно, лидер страны призвал к решительным мерам, чтобы заставить РФ прекратить огонь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не молчать после ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля.