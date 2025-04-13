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Ракетний удар по Сумах — Келлог жорстко відреагував

13 квітня 2025 16:50
Євтушенко Аліна - редактор
У США відреагували на ракетний удар РФ по Сумах
Наслідки ракетного удару РФ по Сумах. Фото: ДСНС/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого понад 30 загиблих. Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах.

Відповідний коментар щодо атаки на Суми Келлог написав у соцмережі X.

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Спецпредставник Трампа зазначив, що сьогоднішній ракетний удар військ РФ по мирних жителях Сум "переходить межу прийнятного". 

Крім того, він наголосив, що саме тому лідер США Дональд Трамп намагається зупинити повномасштабну війну Росії проти України.

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", — написав Келлог.

Удар по Сумах реакція США
Скриншот повідомлення Келлога/X

Зазначимо, що на ракетний удар російських військ по цивільних мешканцях Сум відреагувала низка світових лідерів, серед яких — президентка Молдови.

Також на жорстоку атаку РФ на Суми 13 квітня відреагував президент Франції Емманюель Макрон — він закликав до рішучих дій.

США Суми війна в Україні ракетний удар Кіт Келлог
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