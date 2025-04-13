В США отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

Последствия ракетного удара РФ по Сумам. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего более 30 погибших. Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

Соответствующий комментарий относительно атаки на Сумы Келлог написал в соцсети X.

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Спецпредставитель Трампа отметил, что сегодняшний ракетный удар войск РФ по мирным жителям Сум "переходит границу приемлемого".

Кроме того, он подчеркнул, что именно поэтому лидер США Дональд Трамп пытается остановить полномасштабную войну России против Украины.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любую грань приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", — написал Келлог.

Скриншот сообщения Келлога/X

Отметим, что на ракетный удар российских войск по гражданским жителям Сум отреагировал ряд мировых лидеров, среди которых — президент Молдовы.

Также на жестокую атаку РФ на Сумы 13 апреля отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон — он призвал к решительным действиям.