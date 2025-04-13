Премьер Британии Кир Стармер отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Eddie Mulholland/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на российский обстрел Сум в воскресенье, 13 апреля. Он отметил, что шокирован ужасными атаками Москвы на гражданское население в городе.

Об этом Кир Стармер написал в соцсети X.

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Стармер отметил, что его мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал приверженность миру.

"Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий", — добавил премьер Британии.

Пост Стармера. Фото: скриншот

Напомним, на российский обстрел Сум отреагировали Президент Молдовы Майя Санду, Президент Литвы Гитанас Науседа, Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Кроме того, появилась первая реакция США. На обстрел отреагировал спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог.