Премьер Британии Кир Стармер отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля

Стармер шокирован ударом РФ по Сумам — что заявил
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на российский обстрел Сум в воскресенье, 13 апреля. Он отметил, что шокирован ужасными атаками Москвы на гражданское население в городе.
Об этом Кир Стармер написал в соцсети X.
Реакция Стармера на обстрел Сум 13 апреля
Стармер отметил, что его мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал приверженность миру.
"Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий", — добавил премьер Британии.
Напомним, на российский обстрел Сум отреагировали Президент Молдовы Майя Санду, Президент Литвы Гитанас Науседа, Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Кроме того, появилась первая реакция США. На обстрел отреагировал спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог.
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