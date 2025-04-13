Рубіо прокоментував атаку РФ на Суми

Рубіо відреагував на ракетний удар РФ по Сумах
Держсекретар США Марко Рубіо відреагував на ракетний удар РФ по Сумах у неділю, 13 квітня. Посадовець назвав атаку "трагічним нагадуванням".
Про це Рубіо написав у соцмережі X.
Удар РФ по Сумах — держсекретар США відреагував
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, внаслідок якого загинуло більш ніж 30 мирних жителів.
"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", — написав Рубіо.
Раніше на жорстоку атаку російських загарбників відреагував і спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог. Він сказав, що сьогоднішній ракетний удар військ РФ по мирних жителях Сум "переходить межу прийнятного".
Зазначимо, що на ракетний удар російських військ по цивільних мешканцях Сум відреагувала низка світових лідерів, серед яких президенти Молдови, Литви та Франції.
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