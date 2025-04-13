Рубио прокомментировал атаку РФ на Сумы

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Сумы 13 апреля. Фото: ГСЧС/Telegram

Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля. Чиновник назвал атаку "трагическим напоминанием".

Об этом Рубио написал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Удар РФ по Сумам — госсекретарь США отреагировал

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам, в результате которого погибло более 30 мирных жителей.

"Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по Сумам. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира", — написал Рубио.

Скриншот сообщения Рубио/X

Ранее на жестокую атаку российских захватчиков отреагировал и спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог. Он сказал, что сегодняшний ракетный удар войск РФ по мирным жителям Сум "переходит грань приемлемого".

Отметим, что на ракетный удар российских войск по гражданским жителям Сум отреагировал ряд мировых лидеров, среди которых — президенты Молдовы, Литвы и Франции.