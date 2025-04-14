Трамп не засудив удар Росії по Сумах попри обурення союзників

Наслідки російської атаки по Сумах. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Попри численні заяви провідних американських політиків та ЗМІ із засудженням ракетного удару Росії по Сумах у Вербну неділю, президент Дональд Трамп так і не дав чіткої оцінки діям Кремля, натомість припустив, що це могла бути "помилка". Натомість навіть прибічники Трампа жорстко розкритикували Росію за атаку.

Про це повідомив медіарадник адвокаційної команди Razom Ukraine Остап Яриш.

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Соратники Трампа різко розкритикували Росію

На запитання журналіста про його реакцію на напад РФ під час християнського свята, Трамп відповів з борту Air Force One: "Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони (росіяни. — Ред.) здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна – це жахливо".

Така млява реакція президента різко контрастує з численними заявами його соратників, які прямо звинуватили Росію в цілеспрямованому ударі по мирних мешканцях у велике свято.

Держсекретар Марко Рубіо висловив співчуття жертвам обстрілу та підкреслив, що ця трагедія демонструє необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Колишній воєначальник та спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлоґ заявив, що атака "перетинає будь-яку межу гідності". А радник з питань зовнішньої політики Річард Греннелл взагалі емоційно вигукнув: "Напад у святий день Вербної неділі?! Боже милий".

Низка американських ЗМІ широко висвітлювала атаку Росії по Сумах та засудила її

Американські медіа, в тому числі консервативні, котрі часто підтримують Трампа, не оминули увагою цей інцидент. У заголовках New York Post, FOX News та Newsmax фігурує як факт — росіяни вбили понад 30 українців саме в день християнського свята. Особливий резонанс викликав той факт, що атака сталася за 48 годин після зустрічі посланця Трампа Віткоффа з Путіним.

Конгрес засудив атаку Росії по Сумах

Засудили атаку і республіканці в Конгресі. Майк МакКол заявив, що удари по церквах у Вербну неділю демонструють справжні наміри Путіна — не мир, а кров. Дон Бейкон назвав дії Кремля частиною стратегії знищення України, а Джо Вілсон наголосив: "Путін вбиває християн. І зупиниться лише тоді, коли зазнає поразки".

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Трамп особисто роздратований безперервними обстрілами з боку Росії, однак наразі його публічна риторика цього не відображає.

Нагадаємо, від російської атаки по Сумах постраждало 119 людей. Відомо, що загинуло 34 людини.

На російську атаку відреагувала низка світових політиків. Президент України Володимир Зеленський закликав світ не мовчати.

Своєю чергою у Сумській МВА пояснили, чому Росія завдала повторного удару по місту.