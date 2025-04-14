Трамп не осудил удар России по Сумам несмотря на возмущение союзников

Последствия российской атаки по Сумах. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Несмотря на многочисленные заявления ведущих американских политиков и СМИ с осуждением ракетного удара России по Сумам в Вербное воскресенье, президент Дональд Трамп так и не дал четкой оценки действиям Кремля, зато предположил, что это могла быть "ошибка". Зато даже сторонники Трампа жестко раскритиковали Россию за атаку.

Об этом сообщил медиасоветник адвокационной команды Razom Ukraine Остап Яриш.

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Соратники Трампа резко раскритиковали Россию

На вопрос журналиста о его реакции на нападение РФ во время христианского праздника, Трамп ответил с борта Air Force One: "Я думаю, что это было ужасно. Мне сказали, что они (русские. — Ред.) совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся война — это ужасно".

Такая вялая реакция президента резко контрастирует с многочисленными заявлениями его соратников, которые прямо обвинили Россию в целенаправленном ударе по мирным жителям в большой праздник.

Госсекретарь Марко Рубио выразил соболезнования жертвам обстрела и подчеркнул, что эта трагедия демонстрирует необходимость скорейшего завершения войны.

Бывший военачальник и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что атака "переходит любую грань достоинства". А советник по вопросам внешней политики Ричард Греннелл вообще эмоционально воскликнул: "Нападение в святой день Вербного воскресенья?! Боже милый".

Ряд американских СМИ широко освещали атаку России по Сумам и осудили ее

Американские медиа, в том числе консервативные, которые часто поддерживают Трампа, не обошли вниманием этот инцидент. В заголовках New York Post, FOX News и Newsmax фигурирует как факт — россияне убили более 30 украинцев именно в день христианского праздника. Особый резонанс вызвал тот факт, что атака произошла через 48 часов после встречи посланника Трампа Уиткоффа с Путиным.

Конгресс осудил атаку России по Сумам

Осудили атаку и республиканцы в Конгрессе. Майк Маккол заявил, что удары по церквям в Вербное воскресенье демонстрируют истинные намерения Путина — не мир, а кровь. Дон Бейкон назвал действия Кремля частью стратегии уничтожения Украины, а Джо Уилсон отметил: "Путин убивает христиан. И остановится только тогда, когда потерпит поражение".

В СМИ неоднократно появлялась информация, что Трамп лично раздражен непрерывными обстрелами со стороны России, однако пока его публичная риторика этого не отражает.

Напомним, от российской атаки по Сумам пострадало 119 человек. Известно, что погибли 34 человека.

На российскую атаку отреагировал ряд мировых политиков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не молчать.

В свою очередь, в Сумской ГВА объяснили, почему Россия нанесла повторный удар по городу.