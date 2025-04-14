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Духовный советник Трампа после визита в Украину поменял позицию

14 апреля 2025 15:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Духовный советник Трампа Бернс призвал оказать помощь Украине
Пастор Марк Бернс. Фото: newsweek
Евгения Брюховецкая - редактор

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс призвал американского лидера предоставить Украине больше оружия и систем ПВО. Он отметил, что ранее ему "промыли мозги фейковые СМИ".

Об этом Бернс сообщил в интервью изданию Kyiv Independent.

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После визита в Украину Бернс резко изменил позицию относительно предоставления военной помощи, призвав Трампа предоставить больше истребителей, систем ПВО и танков. Он объяснил, что ранее имел "промытые мозги" средствами массовой информации.

"Я ошибался, теперь верю: поддержка Украины — это Америка превыше всего. Когда видишь зверства россиян, понимаешь — это чистое зло. Политика отходит на второй план", — сказал он.

Он пояснил, что в новостях говорилось о якобы ненависти Украины к церквям, духовенству и "умышленном его уничтожении". По словам Бернса, он был среди крупнейших духовных лидеров в одной комнате в Киеве и все они имеют право исповедовать свою веру в Украине.

В то же время духовный наставник Трампа назвал российского президента Владимира Путина "чистым злом".

"Когда вы находитесь в Украине и видите разруху, видите слезы, видите солдат, которые стоят на земле, они не хотят денег от Америки — они хотят оружия. Им нужны инструменты, чтобы защитить свою Родину", — добавил Бернс.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ракетную атаку России на Сумы.

Кроме того, на очередной акт терроризма россиян отреагировал Трамп. Он считает, что Россия "допустила ошибку".

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