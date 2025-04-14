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Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми

14 квітня 2025 15:15
Євгенія Брюховецька - редактор
В ООН відреагували на ракетний удар Росії по Сумах
Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на вчорашню російську ракетну атаку на Суми. Він закликав сторони до тривалого припинення вогню.

Про це Гуттереш написав в X у понеділок, 14 квітня.

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"Ми глибоко стурбовані недільною ракетною атакою Росії на Суми, Україна, яка продовжує руйнівну серію подібних нападів", — зазначив генсек ООН.

Гутерреш наголосив, що атаки проти цивільних осіб заборонені міжнародним правом і повинні бути припинені. Він закликав до тривалого припинення вогню і підтвердив підтримку ООН "значущих зусиль", спрямованих на досягнення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.

Водночас генсек зауважив, що ООН повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

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Скриншот допису Гуттереша

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував російську атаку на Суми.

А голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав атаку на Суми "різаниною у Вербну неділю".

ООН Антоніу Гутерреш Суми обстріли війна в Україні атака
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