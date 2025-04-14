В ООН відреагували на ракетний удар Росії по Сумах

Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на вчорашню російську ракетну атаку на Суми. Він закликав сторони до тривалого припинення вогню.
Про це Гуттереш написав в X у понеділок, 14 квітня.
Реакція ООН на удар по Сумах 13 квітня
"Ми глибоко стурбовані недільною ракетною атакою Росії на Суми, Україна, яка продовжує руйнівну серію подібних нападів", — зазначив генсек ООН.
Гутерреш наголосив, що атаки проти цивільних осіб заборонені міжнародним правом і повинні бути припинені. Він закликав до тривалого припинення вогню і підтвердив підтримку ООН "значущих зусиль", спрямованих на досягнення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.
Водночас генсек зауважив, що ООН повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував російську атаку на Суми.
А голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав атаку на Суми "різаниною у Вербну неділю".
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