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Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы

14 апреля 2025 15:15
Евгения Брюховецкая - редактор
В ООН отреагировали на ракетный удар России по Сумах
Генсек ООН Антониу Гуттереш. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на вчерашнюю российскую ракетную атаку на Сумы. Он призвал стороны к длительному прекращению огня.

Об этом Гуттереш написал в X в понедельник, 14 апреля.

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"Мы глубоко обеспокоены воскресной ракетной атакой России на Сумы, Украина, которая продолжает разрушительную серию подобных нападений", — отметил генсек ООН.

Гутерреш подчеркнул, что атаки против гражданских лиц запрещены международным правом и должны быть прекращены. Он призвал к длительному прекращению огня и подтвердил поддержку ООН "значимых усилий", направленных на достижение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.

В то же время генсек отметил, что ООН полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

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Скриншот поста Гуттереша

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал российскую атаку на Сумы.

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал атаку на Сумы "резней в Вербное воскресенье".

ООН Антониу Гутерриш Сумы обстрелы война в Украине атака
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