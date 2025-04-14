В ООН отреагировали на ракетный удар России по Сумах

Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на вчерашнюю российскую ракетную атаку на Сумы. Он призвал стороны к длительному прекращению огня.
Об этом Гуттереш написал в X в понедельник, 14 апреля.
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"Мы глубоко обеспокоены воскресной ракетной атакой России на Сумы, Украина, которая продолжает разрушительную серию подобных нападений", — отметил генсек ООН.
Гутерреш подчеркнул, что атаки против гражданских лиц запрещены международным правом и должны быть прекращены. Он призвал к длительному прекращению огня и подтвердил поддержку ООН "значимых усилий", направленных на достижение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.
В то же время генсек отметил, что ООН полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал российскую атаку на Сумы.
А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал атаку на Сумы "резней в Вербное воскресенье".
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