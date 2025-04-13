Ракетний удар РФ по Сумах - Зеленський розповів про наслідки та постраждалих

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах. Фото: ДСНС/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 13 квітня триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ по Сумах. Крім того, глава держави назвав кількість постраждалих, що перебувають у лікарнях.

Про це президент повідомив у Telegram.

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Глава держав зазначив, що наразі у Сумах триває ліквідація наслідків російського обстрілу балістичними ракетами. За його інформацією, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро — у важкому стані.

"Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених", — наголосив Зеленський.

А також додав, що окрім університету, внаслідок ракетного удару РФ по Сумах були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.

"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", — резюмував президент України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що на ракетний удар російських окупантів по Сумах відреагували світові лідери, зокрема — президенти Молдови, Литви та Франції.

Крім того, не оминули удар РФ по цивільних у Сумах й Сполучені Штати Америки. Відтак, держсекретар США Марко Рубіо назвав атаку "трагічним нагадуванням".