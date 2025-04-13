Ракетный удар РФ по Сумам — Зеленский рассказал о последствиях и пострадавших

Последствия ракетного удара РФ по Сумам. Фото: ГСЧС/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля продолжается ликвидация последствий ракетного удара РФ по Сумам. Кроме того, глава государства назвал количество пострадавших, находящихся в больницах.

Об этом президент сообщил в Telegram.

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Глава государств отметил, что сейчас в Сумах продолжается ликвидация последствий российского обстрела баллистическими ракетами. По его информации, 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь — в тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых", — подчеркнул Зеленский.

А также добавил, что кроме университета в результате ракетного удара РФ по Сумам были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В общем своим ударом россияне повредили 20 зданий.

"Я благодарю всех, кто привлечен к помощи людям на месте обстрела: бригадам экстренной медицинской помощи, ГСЧС, Нацполиции, коммунальным службам и волонтерам. Пострадавшим есть куда обращаться за помощью, и благодаря вам она предоставляется так, как нужно", — резюмировал президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что на ракетный удар российских оккупантов по Сумам отреагировали мировые лидеры, в частности президенты Молдовы, Литвы и Франции.

Кроме того, не обошли удар РФ по гражданским в Сумах и Соединенные Штаты Америки. Так, госсекретарь США Марко Рубио назвал атаку "трагическим напоминанием".