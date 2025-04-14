Глава МЗС Франції назвав обстріл Сум 13 квітня різаниною у Вербну неділю

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відреагував на російський обстріл Сум 13 квітня. Він назвав атаку "різаниною у Вербну неділю".

Про це Жан-Ноель Барро сказав у коментарі журналістам, прибувши на зустріч міністрів ЄС у Люксембурзі у понеділок, 14 квітня.

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Барро закликає Європейський Союз запровадити нові санкції проти Росії після обстрілу Сум 13 квітня. За його словами, з цим ударом "жах в Україні досяг нового піку".

"Я вважаю, що США, які доклали чимало зусиль, щоб уникнути припинення вогню, що сам президент Трамп витратив на це багато часу та енергії, також можуть за допомогою готових санкцій змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", — наголосив міністр.

Барро каже, якщо Україна вже понад місяць погоджується на припинення вогню, то російський диктатор Путін не планує рухатися в цьому напрямку.

"Тому його потрібно змусити це зробити. Ось чому я закликаю ЄС вжити найжорсткіших санкцій проти Росії, щоб задушити її економіку та не дати їй підживлювати свої військові зусилля", — додав він.

Нагадаємо, речник ДСНС Олег Стрілка розповів, як триває ліквідація наслідків після російського обстрілу Сум.

Крім того, внаслідок атаки загинув колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича — полковник Юла Юрій Андрійович.