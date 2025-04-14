Глава МИД Франции назвал обстрел Сум 13 апреля резней в Вербное воскресенье

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на российский обстрел Сум 13 апреля. Он назвал атаку "резней в Вербное воскресенье".

Об этом Жан-Ноэль Барро сказал в комментарии журналистам, прибыв на встречу министров ЕС в Люксембурге в понедельник, 14 апреля.

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Барро призывает Европейский Союз ввести новые санкции против России после обстрела Сум 13 апреля. По его словам, с этим ударом "ужас в Украине достиг нового пика".

"Я считаю, что США, которые приложили немало усилий, чтобы избежать прекращения огня, что сам президент Трамп потратил на это много времени и энергии, также могут с помощью готовых санкций заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров", — подчеркнул министр.

Барро говорит, если Украина уже более месяца соглашается на прекращение огня, то российский диктатор Путин не планирует двигаться в этом направлении.

"Поэтому его нужно заставить это сделать. Вот почему я призываю ЕС принять жесткие санкции против России, чтобы задушить ее экономику и не дать ей подпитывать свои военные усилия", — добавил он.

Напомним, представитель ГСЧС Олег Стрелка рассказал, как продолжается ликвидация последствий после российского обстрела Сум.

Кроме того, в результате атаки погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юла Юрий Андреевич.