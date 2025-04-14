Поліція показала перші хвилини після удару Росії по Сумах

Перше відео після удару РФ по Сумах — поліція показала кадри
Правоохоронці показали перші хвилини після ракетного удару Росії по Сумах, який стався 13 квітня — у Вербну неділю. Опубліковані кадри зафіксували жахливі наслідки трагедії.
Відео оприлюднила пресслужба Національної поліції України.
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На відеокадрах з бодікамер працівників поліції видно руїни, дим, плач постраждалих і напружену роботу рятувальників та патрульних, які намагалися допомогти кожному, хто вижив.
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Серед постраждалих є дорослі та діти. На відео громадяни благають рятувальників та поліцейських надати допомогу близьким, які постраждали або перевірити інформацію, чи впорядку вони після атаки.
"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю. Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти", — повідомили в поліції.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від російського удару по Сумах зросла до 119 осіб. З них близько 68 осіб перебуває в лікарнях, як повідомляв Володимир Зеленський.
Після удару чимало містян кинулися на допомогу — так 13-річний юнак допоміг людям евакуюватися з автобусу.
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