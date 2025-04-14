Поліція показала перші хвилини після удару Росії по Сумах

Наслідки атаки по Сумах. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Правоохоронці показали перші хвилини після ракетного удару Росії по Сумах, який стався 13 квітня — у Вербну неділю. Опубліковані кадри зафіксували жахливі наслідки трагедії.

Відео оприлюднила пресслужба Національної поліції України.

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На відеокадрах з бодікамер працівників поліції видно руїни, дим, плач постраждалих і напружену роботу рятувальників та патрульних, які намагалися допомогти кожному, хто вижив.

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Серед постраждалих є дорослі та діти. На відео громадяни благають рятувальників та поліцейських надати допомогу близьким, які постраждали або перевірити інформацію, чи впорядку вони після атаки.

Надання допомоги пореному чоловіку. Фоо: скриншот

Рятувальні роботи. Фото: скриншот

"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю. Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від російського удару по Сумах зросла до 119 осіб. З них близько 68 осіб перебуває в лікарнях, як повідомляв Володимир Зеленський.

Після удару чимало містян кинулися на допомогу — так 13-річний юнак допоміг людям евакуюватися з автобусу.

В ГУР встановили, які російські бригади були причетні до удару по Сумах.