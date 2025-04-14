Полиция показала первые минуты после удара России по Сумам

Последствия атаки по Сумам. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Правоохранители показали первые минуты после ракетного удара России по Сумам, который произошел 13 апреля, — в Вербное воскресенье. Опубликованные кадры зафиксировали ужасные последствия трагедии.

Видео обнародовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

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На видеокадрах с бодикамер сотрудников полиции видно руины, дым, плач пострадавших и напряженную работу спасателей и патрульных, которые пытались помочь каждому выжившему.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+.

Среди пострадавших есть взрослые и дети. На видео граждане просят спасателей и полицейских оказать помощь близким, которые пострадали, или проверить информацию, в порядке ли они после атаки.

Оказание помощи израненному мужчине. Фото: скриншот

Спасательные работы. Фото: скриншот

"Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю. И этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам — еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них — дети", — сообщили в полиции.

Напомним, сегодня стало известно, что количество пострадавших от российского удара по Сумам возросло до 119 человек. Из них около 68 человек находятся в больницах, как сообщал Владимир Зеленский.

После удара многие горожане бросились на помощь — так, 13-летний парень помог людям эвакуироваться из автобуса.

В ГУР установили, какие российские бригады были причастны к удару по Сумам.