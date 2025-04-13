Обстріл Сум 13 квітня — 13-річний хлопчик виліз з автобусу та врятував людей

Хлопець, який врятував людей у Сумах. Фото: facebook.com/groups/1010783289713869

У неділю, 13 квітня, російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Внаслідок атаки загорівся автобус, але 13-річний хлопець вибрався з нього та допоміг евакуювати інших людей.

Про це розповів виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар та описано на Facebook-сторінці Сумської ЗОШ 4.

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Під час ракетного обстрілу Кирило Ілляшенко разом із матір’ю перебував в автобусі. Після вибуху автобус охопило полум’я, а двері заклинило. Через розтрощене скло хлопець вибрався назовні й допоміг вибратися іншим пасажирам, які ще були живі.

"Хотілося б зазначити, що сьогодні прилетіли ворожі ракети, було влучання в автобус осколками. Автобус загорівся, і один з вихованців ДЮСШ, хлопчик 13-ти років... він вистрибнув у вікно, розблокував двері і допоміг вийти людям", — сказав Артем Кобзар в одному з ефірів.

Виконувача обов’язків міського голови додав, що сам Кирило отримав поранення - три уламки влучили йому у голову. Один із них лікарям вже вдалося витягти. Наразі юнак під наглядом лікарів. Відомо, що підліток навчається у 8 класі, а також займається вільною боротьбою.

Водночас мати Кирила теж отримала поранення, її обличчя посічене склом. На щастя, її життю нічого не загрожує, тож після надання медичної допомоги жінку відпустили додому.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Сумах, в місті постраждали 20 будівель. Серед університет, районних суд, житлові будинки, кафе, магазини та інше. Крім того, у Сумській МВА пояснили, навіщо Росія завдала повторного удару, а не обійшлась одним.

Також відомо, що внаслідок цієї атаки 34 людини загинули — з них двоє дітей, ще 117 постраждали — серед них 15 дітей. Всього в лікарнях перебуває 68 постраждалих, серед них 8 людей — у важкому стані.