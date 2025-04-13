Обстрел Сум 13 апреля — 13-летний мальчик вылез из автобуса и спас людей

Парень, который спас людей в Сумах. Фото: facebook.com/groups/1010783289713869

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате атаки загорелся автобус, но 13-летний парень выбрался из него и помог эвакуировать других людей.

Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь и описано на Facebook-странице Сумской СОШ 4.

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Во время ракетного обстрела Кирилл Ильяшенко вместе с матерью находился в автобусе. После взрыва автобус охватило пламя, а дверь заклинило. Через разбитое стекло парень выбрался наружу и помог выбраться другим пассажирам, которые еще были живы.

"Хотелось бы отметить, что сегодня прилетели вражеские ракеты, было попадание в автобус осколками. Автобус загорелся, и один из воспитанников ДЮСШ, мальчик 13-ти лет... он выпрыгнул в окно, разблокировал двери и помог выйти людям", — сказал Артем Кобзарь в одном из эфиров.

Исполняющий обязанности городского головы добавил, что сам Кирилл получил ранения - три осколка попали ему в голову. Один из них врачам уже удалось извлечь. Сейчас юноша под наблюдением врачей. Известно, что подросток учится в 8 классе, а также занимается вольной борьбой.

В то же время мать Кирилла тоже получила ранения, ее лицо посечено стеклом. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, поэтому после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Напомним, что в результате российского удара по Сумах, в городе пострадали 20 зданий. Среди университет, районных суд, жилые дома, кафе, магазины и прочее. Кроме того, в Сумской МВА объяснили, зачем Россия нанесла повторный удар, а не обошлась одним.

Также известно, что в результате этой атаки 34 человека погибли — из них двое детей, еще 117 пострадали — среди них 15 детей. Всего в больницах находится 68 пострадавших, среди них 8 человек — в тяжелом состоянии.