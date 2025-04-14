Трамп призвал быстро прекратить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной остановке войны в Украине. Он обвинил в допущении войны бывшего главу Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською " в понедельник, 14 апреля.

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По мнению Трампа, война между Россией и Украиной — это "война Байдена". Он отметил, что только пришел на этот пост, а во время предыдущего президентского срока "не имел никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это". По его словам, президент России Владимир Путин якобы уважал его.

"Я не имею ничего общего с этой войной, но усердно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло", — написал глава Белого дома.

Он считает, что Зеленский и Байден якобы "сделали совершенно ужасную работу", позволив войне начаться. По его мнению, существовали способы предотвратить это.

"Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно быстрее. Так грустно!", — добавил Трамп.

Скриншот поста Donald Trump українською

Напомним, Трамп прокомментировал удар российскими ракетами по Сумам.

А его духовный советник Марк Бернс после визита в Украину призвал Трампа предоставить больше военной помощи.