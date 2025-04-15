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Слова Трампа о дедлайне Путину не так перевели — в чем ошибка

15 апреля 2025 08:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Комментарий Трампа о дедлайне Путину на брифинге был неточно истолкован
Президент США Дональд Трамп приветствует президента Сальвадора Найиба Букеле. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасия Постоенко - Редактор

Во время брифинга в Белом доме возникла путаница вокруг возможного заявления президента США Дональда Трампа об установлении "дедлайна" для российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Украине. Оказалось, что ответ главы США неправильно трактовали. 

Об этом сообщает канал в Telegram Donald Trump на украинском языке.

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Один из журналистов спросил Трампа, действительно ли он поставил Кремлю такой срок. В ответ президент сказал: "Да".

Однако, как выяснилось позже, этот ответ был неправильно интерпретирован. Он не был подтверждением факта, а скорее служил как невербальная реплика в духе "да-да, продолжай", которая употреблялась как поощрение к дальнейшему вопросу. Из-за особенностей перевода ее ошибочно восприняли как прямое согласие, что привело к ошибочной трактовке содержания.

Таким образом, вопрос журналиста о наличии или отсутствии конкретного срока, поставленного Путину для прекращения боевых действий, фактически остался без ответа. Никакого подтверждения от Трампа по установлению такого "дедлайна" не прозвучало.

Напомним, несколько дней назад издание Axios, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Дональд Трамп якобы поставил ультиматум Владимиру Путину.

Трамп ранее высказывался относительно переговоров между Украиной и Россией и намекнул на принудительный мир. Также он продлил санкции о РФ.

Дональд Трамп призвал немедленно прекратить войну в Украине и обвинил Джо Байдена в ней.

Также стало известно, что Дональд Трамп хочет депортировать миллион мигрантов из США в течение 2025 года.

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