Адміністрація Трампа має намір депортувати мільйон мігрантів за рік

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує здійснити масову депортацію мігрантів. Зазначається, що йдеться нібито про один мільйон мігрантів протягом року.

Про це інформує The Washington Post.

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Зазначається, що цифра в один мільйон мігрантів перевершить попередню статистику.

"Депортація 1 мільйона іммігрантів за один рік нібито перевершить попередні статистичні дані, оскільки найвищий показник дотепер становив понад 400 000 на рік, коли президентом був Барак Обама", — йдеться у повідомленні WP.

Однак посадовці не повідомляють, як вони підраховують ці цифри. Водночас аналітики кажуть, що наявна статистика робить цю мету нереалістичною, якщо не неможливою, з огляду на фінансування, кількість персоналу. А також той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед тим, як їх висилають з країни.

Як інформує WP, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня розробляє стратегію досягнення цієї мети з посадовцями Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств.

Відтак, одна зі стратегій швидкого збільшення кількості мігрантів, за словами посадовців, полягає в тому, щоб знайти способи депортації декого з 1,4 мільйона іммігрантів, хто мають остаточні накази про депортацію, але не можуть бути депортовані, оскільки їхні рідні країни не приймають їх назад.

За інформацією двох посадовців, адміністрація президента США веде переговори з 30 країнами про прийом депортованих, які не є їхніми громадянами. У нещодавньому поданні до суду адміністрація заявила, що сподівається відправити "тисячі" іммігрантів до цих країн, відомих як "треті країни".

Як зазначає видання, чиновники вже почали депортувати людей до країн, громадянами яких вони не є. Зокрема, до Мексики, Коста-Ріки та Панами. Цього місяця щонайменше один іммігрант був відправлений до Руанди, хоча це сталося після тривалих переговорів між його адвокатами та адміністрацією Байдена.

Раніше ми повідомляли, що Трамп ухвалив розширення контролю над федеральними землями поблизу кордону з Мексикою.

Крім того, нещодавно кілька українців, які легально перебувають у США за програмою U4U, отримали електронний лист із повідомленням, що їхній статус скасовано та у них є тиждень, щоб виїхати з країни.