Администрация Трампа намерена депортировать миллион мигрантов за год

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует осуществить массовую депортацию мигрантов. Отмечается, что речь идет якобы об одном миллионе мигрантов в течение года.

Об этом информирует The Washington Post.

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Отмечается, что цифра в один миллион мигрантов превзойдет предыдущую статистику.

"Депортация 1 миллиона иммигрантов за один год якобы превзойдет предыдущие статистические данные, поскольку самый высокий показатель до сих пор составлял более 400 000 в год, когда президентом был Барак Обама", — говорится в сообщении WP.

Однако чиновники не сообщают, как они подсчитывают эти цифры. В то же время аналитики говорят, что имеющаяся статистика делает эту цель нереалистичной, если не невозможной, учитывая финансирование, количество персонала. А также тот факт, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед тем, как их высылают из страны.

Как информирует WP, советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно разрабатывает стратегию достижения этой цели с чиновниками Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Следовательно, одна из стратегий быстрого увеличения количества мигрантов, по словам чиновников, заключается в том, чтобы найти способы депортации некоторых из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть депортированы, поскольку их родные страны не принимают их обратно.

По информации двух чиновников, администрация президента США ведет переговоры с 30 странами о приеме депортированных, которые не являются их гражданами. В недавнем представлении в суд администрация заявила, что надеется отправить "тысячи" иммигрантов в эти страны, известные как "третьи страны".

Как отмечает издание, чиновники уже начали депортировать людей в страны, гражданами которых они не являются. В частности, в Мексику, Коста-Рику и Панаму. В этом месяце по меньшей мере один иммигрант был отправлен в Руанду, хотя это произошло после длительных переговоров между его адвокатами и администрацией Байдена.

Ранее мы сообщали, что Трамп принял расширение контроля над федеральными землями вблизи границы с Мексикой.

Кроме того, недавно несколько украинцев, которые легально находятся в США по программе U4U, получили электронное письмо с сообщением, что их статус отменен и у них есть неделя, чтобы выехать из страны.