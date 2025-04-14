Трамп пояснив, що мав на увазі під "помилкою" щодо обстрілу Сум

Трамп пояснив свої слова про "помилку" РФ щодо удару по Сумах
Президент США Дональд Трамп пояснив, що він мав на увазі, коли казав про "помилку", коментуючи російський ракетний обстріл Сум. За його словами, колишня американська влада не мала допустити війни в Україні.
Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" у понеділок, 14 квітня.
Що Трамп мав на увазі
"Помилка полягала в тому, що допустили війну... Якби Байден був компетентним і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з ним. Він просив все більше і більше, ту війну ніколи не мали допустити", — сказав Трамп.
За словами президента США, поки він вперше був при владі, Путін "навіть не згадував про це (війну. — Ред.).
"І подивіться на Путіна, я не кажу що хтось ангел, але за чотири роки це навіть не обговорювалося. Я був на посаді чотири роки, а Путін навіть не згадував про це... Байден мав це зупинити", — додав він.
Нагадаємо, Трамп закликав негайно зупинити війну в Україні.
Крім того, духовний радник американського президента Марк Бернс після візиту в Україну закликав Трампа збільшити військову допомогу.
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