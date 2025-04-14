Трамп пояснив, що мав на увазі під "помилкою" щодо обстрілу Сум

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, що він мав на увазі, коли казав про "помилку", коментуючи російський ракетний обстріл Сум. За його словами, колишня американська влада не мала допустити війни в Україні.

Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" у понеділок, 14 квітня.

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Що Трамп мав на увазі

"Помилка полягала в тому, що допустили війну... Якби Байден був компетентним і Зеленський теж, а я не впевнений, що він є. У нас була складна зустріч з ним. Він просив все більше і більше, ту війну ніколи не мали допустити", — сказав Трамп.

За словами президента США, поки він вперше був при владі, Путін "навіть не згадував про це (війну. — Ред.).

"І подивіться на Путіна, я не кажу що хтось ангел, але за чотири роки це навіть не обговорювалося. Я був на посаді чотири роки, а Путін навіть не згадував про це... Байден мав це зупинити", — додав він.

Нагадаємо, Трамп закликав негайно зупинити війну в Україні.

Крім того, духовний радник американського президента Марк Бернс після візиту в Україну закликав Трампа збільшити військову допомогу.