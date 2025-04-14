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Трамп объяснил свои слова об "ошибке" РФ по поводу удара по Сумах

14 апреля 2025 19:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп объяснил, что имел в виду под "ошибкой" относительно обстрела Сум
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп объяснил, что он имел в виду, когда говорил об "ошибке", комментируя российский ракетный обстрел Сум. По его словам, бывшая американская власть не должна была допустить войны в Украине.

Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською" в понедельник, 14 апреля.

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Что Трамп имел в виду

"Ошибка заключалась в том, что допустили войну... Если бы Байден был компетентным и Зеленский тоже, а я не уверен, что он есть. У нас была сложная встреча с ним. Он просил все больше и больше, ту войну никогда не должны были допустить", — сказал Трамп.

По словам президента США, пока он впервые был у власти, Путин "даже не вспоминал об этом (Войну. — Ред.).

"И посмотрите на Путина, я не говорю что кто-то ангел, но за четыре года это даже не обсуждалось. Я был на должности четыре года, а Путин даже не вспоминал об этом... Байден должен был это остановить", — добавил он.

Напомним, Трамп призвал немедленно остановить войну в Украине.

Кроме того, духовный советник американского президента Марк Бернс после визита в Украину призвал Трампа увеличить военную помощь.

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