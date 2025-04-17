Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"
17 квітня 2025 19:08
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова спецпредставника Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа. Він наголосив, що той прийняв для себе стратегію російської сторони.
Про це повідомив український лідер у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець на брифінгу у четвер, 17 квітня.
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