Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова спецпредставника Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа. Він наголосив, що той прийняв для себе стратегію російської сторони.

Про це повідомив український лідер у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець на брифінгу у четвер, 17 квітня.

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